ULATS.RU - самые последние новости часа: 04.07.2024

Основательница магазина корейской косметики рассказала о произволе в Инстаграм

Развлечения и ИнтернетОсновательница магазина корейской косметики рассказала о произволе в Инстаграм 17:06, 07 Май. Основательница магазина корейской косметики LaskshmiShop рассказала о произволе искуственного интеллекта в ее Инстаграмм аккаунте, на который подписа...

Насколько корректно бесплатное скачивание музыки в Сети?

Развлечения и ИнтернетНасколько корректно бесплатное скачивание музыки в Сети? 17:06, 07 Май. Давайте в этой статье поговорим о том, насколько корректно скачивать недавно вышедшую в свет музыку в сети Интернет, а также о том, насколько это мож...

Суд запросил 10 лет тюрьмы фигурантке «Новгородского дела» Мартыновой

ЛюдиСуд запросил 10 лет тюрьмы фигурантке «Новгородского дела» Мартыновой 17:06, 07 Май. Бывшая жена журналиста Кирилла Мартынова* находилась в федеральном розыске 16 лет. Обвинение требует назначить бывшей жене журналиста Кирилла Мартыно...

Чем примечателен новый лимузин Путина AURUS Senat Limousine (видео)

ЛюдиЧем примечателен новый лимузин Путина AURUS Senat Limousine (видео) 17:06, 07 Май. На инаугурацию глава государства прибыл на обновленном автомобиле. На вступление в должность президента РФ 7 мая Владимир Путин прибыл на обновленном...

Tecno представил новые модели серии POVA 6

Наука и Hi-TechTecno представил новые модели серии POVA 6 17:06, 07 Май. Бренд смартфонов и умных устройств TECNO анонсировал старт продаж нового поколения смартфонов POVA — POVA 6 и POVA 6 Neo. Устройства выделяются более...

MediaTek Dimensity 9300+ получит повышенную тактовую частоту и улучшенную обработку ИИ

Наука и Hi-TechMediaTek Dimensity 9300+ получит повышенную тактовую частоту и улучшенную обработку ИИ 17:06, 07 Май. Dimensity 9300+ — это новейший флагманский чипсет от MediaTek, который обеспечивает более высокую тактовую частоту и улучшенный APU, по сравнению с D...

155 полицейских пострадали в результате стычек с фанатами берлинского «Динамо» и «Энерги». 116 – из-за применения слезоточивого газа

Обозрение спорта155 полицейских пострадали в результате стычек с фанатами берлинского «Динамо» и «Энерги». 116 – из-за применения слезоточивого газа 17:06, 07 Май. В субботу берлинское «Динамо» принимало «Энерги» в матче Северо-восточной региональной лиги (четвертого дивизиона Германии). Обе команды претендовали...

Представитель Дзюбы: «Галактионов говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Тренер стал для меня главным разочарованием»

Обозрение спортаПредставитель Дзюбы: «Галактионов говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Тренер стал для меня главным разочарованием» 17:06, 07 Май. – После матча с «Ростовом» Галактионов вроде и похвалил Дзюбу, сказав, что его заслуги перед клубом вызывают уважение, но оговорился про его пользу н...

Состоялась премьера драмы «Семь чёр­ных бу­ма­г»

СенсацииСостоялась премьера драмы «Семь чёр­ных бу­ма­г» 17:06, 07 Май. Картину представили режиссёр Анатолий Колиев, генеральный продюссер Аслан Сокуров, художественный руководитель Клим Шипенко, актёры Зита Лацоева, Мак...

В Москве пройдёт выставка «Уроки Золотой рыбки»

СенсацииВ Москве пройдёт выставка «Уроки Золотой рыбки» 17:06, 07 Май. Поиски «народного духа» и национальной самобытности сопровождали эпоху романтизма, чем и было вызвано обращение русских авторов к фолькло...

Шины для авто Altra Auto

Автомобили и рынкиШины для авто Altra Auto 17:06, 07 Май. Тип установленных шин напрямую влияет на управляемость вашего авто и его способность к безопасному и эффективному передвижению в любое время года. Гр...

Калибры и другие инструменты от компании 'Микрон'

Автомобили и рынкиКалибры и другие инструменты от компании "Микрон" 17:06, 07 Май. Калибры - это инструменты, предназначенные для контроля размеров и формы деталей, а также для определения наличия и характера дефектов на поверхностя...

Резиновое покрытие для ледовых арен и открытых катков

Обозрение спортаРезиновое покрытие для ледовых арен и открытых катков 17:06, 07 Май. Небольшие ледовые арены могут обустраиваться не только в спортивных комплексах, но и на территории торгово-развлекательных центров. Здесь важно подоб...

Как заказать Nike по доступной цене

Обозрение спортаКак заказать Nike по доступной цене 17:06, 07 Май. Nike – один из самых известных мировых брендов спортивной одежды и обуви. Эта американская компания была основана в 1964 году профессиональным бегуно...

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11b) — характеристики и особенности технологии

Наука и Hi-TechWi-Fi 7 (IEEE 802.11b) — характеристики и особенности технологии 17:06, 07 Май. Беспроводная связь Wi-Fi имеет собственные стандарты, которые обновляются и улучшаются. Расскажем, что такое Wi-Fi 7, чем он отличается от Wi-Fi 6 и ...

Номера телефона +7 (951) — какой оператор и кто может звонить?

Наука и Hi-TechНомера телефона +7 (951) — какой оператор и кто может звонить? 17:06, 07 Май. Телефонные мошенники и спамеры часто используют номера с одинаковым кодом, поэтому некоторых из них стоит опасаться. Расскажем, кто звонит с номеров ...

Общественный деятель Мартыненко Оксана Олеговна

Искусство, АртОбщественный деятель Мартыненко Оксана Олеговна 17:06, 07 Май. Мартыненко Оксана Олеговна является общественным деятелям за которым пристально следит пресса и журналисты. Это неслучайно. Стоит рассказать о личнос...

Как выбрать песню для игры на пианино: советы и рекомендации

Искусство, АртКак выбрать песню для игры на пианино: советы и рекомендации 17:06, 07 Май. Игра на пианино - это не только прекрасное увлечение, но и возможность выразить свои эмоции и чувства через музыку. Однако выбор подходящей песни для...

В Клинцах пройдут рейды против нетрезвых водителей

ГлавноеВ Клинцах пройдут рейды против нетрезвых водителей 17:06, 07 Май. В преддверии выходных и праздничных дней Госавтоинспекция города Клинцы информирует о проведении ОПМ «Нетрезвый водитель». Нетрезвое вождение остаетс...

Все про военную технику России и США

ПолитикаВсе про военную технику России и США 17:06, 07 Май. Военные аналитики регулярно сравнивают все составляющие военной мощи США и России. И немудрено, обе страны являются сильнейшими державами на планете....

 

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